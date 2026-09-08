Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.14 Prozent auf 32’449.53 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 359.286 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.203 Prozent auf 32’339.73 Punkte an der Kurstafel, nach 32’405.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32’279.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’465.03 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 32’407.20 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Wert von 32’125.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’454.69 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4.74 Prozent zu Buche. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 6.98 Prozent auf 48.45 EUR), LANXESS (+ 2.75 Prozent auf 15.72 EUR), K+S (+ 2.19 Prozent auf 17.26 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.18 Prozent auf 91.60 EUR) und Porsche Automobil (+ 2.14 Prozent auf 29.53 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2.80 Prozent auf 37.89 EUR), Salzgitter (-2.45 Prozent auf 59.70 EUR), Siltronic (-2.44 Prozent auf 77.85 EUR), Talanx (-2.26 Prozent auf 120.90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.04 Prozent auf 74.60 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 649’973 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 39.802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch