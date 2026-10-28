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28.10.2026 17:58:13
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende
Der LUS-DAX verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursgewinne.
Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.53 Prozent fester bei 25’739.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’762.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’489.00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 25’498.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’517.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX 24’242.00 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.77 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 3.97 Prozent auf 30.02 EUR), Siemens Energy (+ 3.64 Prozent auf 133.26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.72 Prozent auf 42.59 EUR), Infineon (+ 1.62 Prozent auf 53.44 EUR) und Siemens (+ 1.45 Prozent auf 270.05 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-10.24 Prozent auf 89.80 EUR), Zalando (-1.77 Prozent auf 26.09 EUR), Scout24 (-1.50 Prozent auf 81.95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.39 Prozent auf 58.00 EUR) und Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’012.00 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7’429’784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.645 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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