Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende

Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.53 Prozent fester bei 25’739.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’762.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’489.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 25’498.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’517.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX 24’242.00 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.77 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 3.97 Prozent auf 30.02 EUR), Siemens Energy (+ 3.64 Prozent auf 133.26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.72 Prozent auf 42.59 EUR), Infineon (+ 1.62 Prozent auf 53.44 EUR) und Siemens (+ 1.45 Prozent auf 270.05 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-10.24 Prozent auf 89.80 EUR), Zalando (-1.77 Prozent auf 26.09 EUR), Scout24 (-1.50 Prozent auf 81.95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.39 Prozent auf 58.00 EUR) und Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’012.00 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7’429’784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.645 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch