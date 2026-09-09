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LUS-DAX-Performance im Fokus 09.09.2026 09:28:18

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

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Um 09:26 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.04 Prozent auf 25’878.00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’907.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’791.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26’364.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’520.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’798.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5.34 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 1.98 Prozent auf 185.30 EUR), RWE (+ 1.08 Prozent auf 59.90 EUR), EON SE (+ 1.02 Prozent auf 17.83 EUR), BASF (+ 0.43 Prozent auf 53.90 EUR) und Scout24 (+ 0.20 Prozent auf 74.70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2.61 Prozent auf 1’024.40 EUR), Deutsche Börse (-1.82 Prozent auf 275.00 EUR), Deutsche Bank (-1.62 Prozent auf 35.17 EUR), Airbus SE (-1.44 Prozent auf 197.86 EUR) und Allianz (-1.39 Prozent auf 439.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 251’705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210.988 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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