Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.67 Prozent stärker bei 24’973.41 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.086 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0.685 Prozent höher bei 24’976.97 Punkten, nach 24’806.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’005.41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’958.36 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 1.10 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der DAX noch bei 25’576.45 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 25’118.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24’611.25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.77 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2.99 Prozent auf 190.14 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.83 Prozent auf 143.75 EUR), Zalando (+ 2.24 Prozent auf 23.32 EUR), QIAGEN (+ 1.90 Prozent auf 40.33 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.83 Prozent auf 350.00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-7.12 Prozent auf 24.92 EUR), Rheinmetall (-1.02 Prozent auf 925.40 EUR), Scout24 (-0.07 Prozent auf 71.20 EUR), Airbus SE (+ 0.02 Prozent auf 187.36 EUR) und Infineon (+ 0.37 Prozent auf 59.12 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’802’269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 216.551 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.13 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.95 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch