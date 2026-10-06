Optimismus in Frankfurt: DAX steigt

Um 12:08 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.68 Prozent höher bei 25’425.21 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.094 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0.541 Prozent höher bei 25’390.75 Punkten, nach 25’254.21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’522.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’354.84 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’046.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25’817.89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’378.29 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.61 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 4.78 Prozent auf 142.55 EUR), QIAGEN (+ 4.52 Prozent auf 42.00 EUR), Henkel vz (+ 2.34 Prozent auf 73.34 EUR), Bayer (+ 2.16 Prozent auf 44.91 EUR) und SAP SE (+ 2.09 Prozent auf 188.90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3.20 Prozent auf 948.80 EUR), Airbus SE (-0.52 Prozent auf 188.18 EUR), Daimler Truck (-0.46 Prozent auf 40.89 EUR), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.32 Prozent auf 68.32 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’247’968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch