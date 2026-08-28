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Kursentwicklung 28.08.2026 12:26:13

Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen

Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen

Der DAX verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Scout24
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Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.59 Prozent auf 26’523.13 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.186 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.483 Prozent fester bei 26’494.61 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’367.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’467.36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’553.96 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.66 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der DAX bei 25’464.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’092.25 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 28.08.2025, einen Stand von 24’039.92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.08 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit RWE (+ 2.56 Prozent auf 59.24 EUR), Brenntag SE (+ 1.92 Prozent auf 61.66 EUR), BMW (+ 1.90 Prozent auf 61.08 EUR), Infineon (+ 1.70 Prozent auf 58.14 EUR) und Continental (+ 1.59 Prozent auf 70.18 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen QIAGEN (-1.38 Prozent auf 37.23 EUR), SAP SE (-0.91 Prozent auf 188.16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.60 Prozent auf 39.89 EUR), Scout24 (-0.55 Prozent auf 80.80 EUR) und Zalando (-0.33 Prozent auf 23.92 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’009’613 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219.608 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.22 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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