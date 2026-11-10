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10.11.2026 17:58:13
Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus
So performte der DAX am Dienstag zum Handelsschluss.
Letztendlich gewann der DAX im XETRA-Handel 0.47 Prozent auf 26’390.22 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.146 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1.07 Prozent höher bei 26’548.59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’267.19 Punkten am Vortag.
Bei 26’378.73 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’633.78 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der DAX noch bei 26’323.88 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 23’959.99 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.54 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’692.90 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Henkel vz (+ 4.37 Prozent auf 87.36 EUR), Zalando (+ 3.03 Prozent auf 28.24 EUR), Daimler Truck (+ 2.39 Prozent auf 42.77 EUR), Hannover Rück (+ 2.35 Prozent auf 295.80 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.00 Prozent auf 33.12 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-3.43 Prozent auf 119.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.45 Prozent auf 68.48 EUR), BMW (-1.26 Prozent auf 58.12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.18 Prozent auf 41.37 EUR) und Deutsche Telekom (-0.92 Prozent auf 25.92 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8’089’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 237.935 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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