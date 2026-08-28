Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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28.08.2026 12:26:12
Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Freitagmittag steigen
Für den TecDAX geht es aktuell aufwärts.
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.21 Prozent auf 4’113.11 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559.765 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.038 Prozent höher bei 4’106.09 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’104.52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’120.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4’103.93 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.706 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’837.11 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 4’125.26 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 3’743.17 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 13.49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 2.95 Prozent auf 57.65 EUR), PVA TePla (+ 2.26 Prozent auf 30.74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.81) Prozent auf 73.00 EUR), Infineon (+ 1.70 Prozent auf 58.14 EUR) und TeamViewer (+ 1.57 Prozent auf 7.11 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-1.38 Prozent auf 37.23 EUR), SAP SE (-0.91 Prozent auf 188.16 EUR), Nemetschek SE (-0.84 Prozent auf 70.80 EUR), Drägerwerk (-0.72 Prozent auf 110.20 EUR) und Kontron (-0.70 Prozent auf 22.76 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’009’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207.779 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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