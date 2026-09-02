Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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02.09.2026 09:28:14
Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen
Der LUS-DAX knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.29 Prozent fester bei 25’907.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’923.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’818.00 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’715.00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 25’120.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 23’653.00 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.46 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Punkten.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 2.09 Prozent auf 35.23 EUR), Commerzbank (+ 1.38 Prozent auf 40.55 EUR), adidas (+ 1.08) Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen GEA (-2.54 Prozent auf 65.15 EUR), Scout24 (-2.37 Prozent auf 76.30 EUR), Continental (-2.06 Prozent auf 69.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.80 Prozent auf 75.20 EUR) und Zalando (-1.36 Prozent auf 23.87 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 871’799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220.337 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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