HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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21.08.2026 12:26:29
Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX
Der TecDAX wagt sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.
Am Freitag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.01 Prozent fester bei 4’065.86 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568.669 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.127 Prozent fester bei 4’070.52 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’065.34 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’061.07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’072.04 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0.881 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’777.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’958.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der TecDAX mit 3’755.17 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.18 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 2.17 Prozent auf 30.14 EUR), TeamViewer (+ 1.93 Prozent auf 6.86 EUR), Nordex (+ 1.82 Prozent auf 39.20 EUR), Siltronic (+ 1.65 Prozent auf 83.00 EUR) und IONOS (+ 1.58 Prozent auf 33.50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-1.79 Prozent auf 38.04 EUR), Sartorius vz (-1.61 Prozent auf 244.90 EUR), HENSOLDT (-1.40 Prozent auf 88.72 EUR), Siemens Healthineers (-0.55 Prozent auf 39.59 EUR) und EVOTEC SE (-0.42 Prozent auf 3.34 EUR) unter Druck.
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 878’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.566 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.67 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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