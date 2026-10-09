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STOXX 50 im Fokus 09.10.2026 17:58:15

Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone

Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone

Der STOXX 50 beendete den Freitagshandel im Plus.

Airbus
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Im STOXX 50 ging es im STOXX-Handel letztendlich um 0.93 Prozent aufwärts auf 5’308.62 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.214 Prozent auf 5’270.94 Punkte an der Kurstafel, nach 5’259.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’270.94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’321.12 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.262 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’337.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’385.09 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4’767.34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4.82 Prozent auf 27.20 GBP), SAP SE (+ 3.70 Prozent auf 191.46 EUR), Siemens (+ 2.97 Prozent auf 272.10 EUR), UBS (+ 2.76 Prozent auf 39.90 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2.64 Prozent auf 86.94 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-7.94 Prozent auf 24.70 EUR), National Grid (-0.48 Prozent auf 11.47 GBP), Intesa Sanpaolo (-0.24 Prozent auf 6.13 EUR), Nestlé (+ 0.05 Prozent auf 76.04 CHF) und Airbus SE (+ 0.20 Prozent auf 187.70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 17’576’402 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 620.600 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.23 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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