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Index im Blick 21.09.2026 12:26:17

Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Der STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

ABB
82.55 CHF 2.94%
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Um 12:09 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.12 Prozent auf 5’368.15 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.041 Prozent stärker bei 5’311.03 Punkten in den Montagshandel, nach 5’308.86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’368.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’311.03 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’489.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 5’325.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 4’596.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.29 Prozent zu Buche. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3.15 Prozent auf 82.54 CHF), Siemens (+ 2.78 Prozent auf 271.35 EUR), Rolls-Royce (+ 2.55 Prozent auf 14.87 GBP), Barclays (+ 2.44 Prozent auf 4.74 GBP) und HSBC (+ 1.81 Prozent auf 15.40 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-0.98 Prozent auf 5.53 GBP), Rheinmetall (-0.45 Prozent auf 1’007.20 EUR), RELX (-0.16 Prozent auf 24.95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.08 Prozent auf 35.36 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.08 Prozent auf 505.40 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’572’461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 557.314 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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