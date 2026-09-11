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Kursverlauf 11.09.2026 12:26:16

Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Siemens Energy
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Um 12:08 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.73 Prozent auf 5’338.91 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.217 Prozent auf 5’311.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’300.23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’311.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’338.91 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1.59 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 5’548.17 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 5’195.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’577.67 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.70 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 144.24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.85 Prozent auf 507.20 EUR), Rolls-Royce (+ 1.80 Prozent auf 14.56 GBP), Siemens (+ 1.80 Prozent auf 262.75 EUR) und UBS (+ 1.55 Prozent auf 44.63 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-1.20 Prozent auf 84.10 GBP), SAP SE (-1.10 Prozent auf 175.86 EUR), BP (-0.97 Prozent auf 5.60 GBP), RELX (-0.52 Prozent auf 24.81 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.24 Prozent auf 35.25 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’753’172 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 577.202 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.12 zu Buche schlagen. Mit 6.71 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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