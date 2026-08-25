ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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25.08.2026 12:26:12
Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus
Der STOXX 50 performt am zweiten Tag der Woche positiv.
Um 12:08 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.43 Prozent auf 5’504.68 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.297 Prozent auf 5’497.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’480.89 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5’509.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’488.67 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 5’429.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’255.54 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 4’605.09 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.04 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 152.98 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.35 Prozent auf 80.02 CHF), Rolls-Royce (+ 2.35 Prozent auf 15.35 GBP), Siemens (+ 2.25 Prozent auf 286.90 EUR) und Airbus SE (+ 1.53 Prozent auf 205.95 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen London Stock Exchange (LSE) (-1.38 Prozent auf 87.18 GBP), Richemont (-1.28 Prozent auf 185.80 CHF), Unilever (-1.23 Prozent auf 47.24 GBP), BAT (-1.00 Prozent auf 41.52 GBP) und Nestlé (-0.88 Prozent auf 79.75 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’162’181 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 580.439 Mrd. Euro heraus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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|30.07.26
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|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|30.07.26
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