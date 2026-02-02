Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 02.02.2026

Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus

Der STOXX 50 kommt am Montag nicht vom Fleck.

Um 12:09 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.13 Prozent auf 5’090.95 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.689 Prozent schwächer bei 5’049.09 Punkten, nach 5’084.12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5’040.14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’091.31 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’957.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4’754.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4’607.74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.70 Prozent aufwärts. Bei 5’146.25 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’913.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 2.93 Prozent auf 75.58 CHF), Richemont (+ 2.67 Prozent auf 153.55 CHF), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 28.73 EUR), Allianz (+ 1.78 Prozent auf 378.40 EUR) und Zurich Insurance (+ 1.75 Prozent auf 558.60 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-1.61 Prozent auf 4.56 GBP), Rheinmetall (-1.46 Prozent auf 1’755.50 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.14 Prozent auf 5.91 EUR), Rio Tinto (-0.80 Prozent auf 66.84 GBP) und HSBC (-0.70 Prozent auf 12.76 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6’281’462 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471.168 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

