Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
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12.11.2026 17:58:13
Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich
Der STOXX 50 befand sich zum Handelsende im Aufwind.
Letztendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.37 Prozent stärker bei 5’528.52 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.194 Prozent höher bei 5’518.66 Punkten in den Handel, nach 5’507.99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’541.13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’502.19 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.94 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 5’340.04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’527.02 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Wert von 4’881.94 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.53 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.88 Prozent auf 585.80 EUR), Zurich Insurance (+ 2.10 Prozent auf 650.80 CHF), Rolls-Royce (+ 2.01 Prozent auf 13.70 GBP), Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR) und Siemens (+ 1.70 Prozent auf 281.70 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2.71 Prozent auf 772.60 EUR), UBS (-1.14 Prozent auf 40.73 CHF), Airbus SE (-1.09 Prozent auf 208.30 EUR), Rio Tinto (-0.94 Prozent auf 63.25 GBP) und UniCredit (-0.87 Prozent auf 83.87 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26’995’015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 524.554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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