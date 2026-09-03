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03.09.2026 15:58:20
Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag
Der Handel in Europa verläuft am Donnerstagnachmittag in ruhigen Bahnen.
Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.08 Prozent höher bei 5’413.55 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.019 Prozent tiefer bei 5’408.29 Punkten, nach 5’409.30 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’433.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’397.25 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.03 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 5’467.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’152.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’548.44 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9.21 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 4.09 Prozent auf 26.95 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.02 Prozent auf 89.12 GBP), SAP SE (+ 2.57 Prozent auf 186.10 EUR), Roche (+ 1.89 Prozent auf 355.80 CHF) und Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.88 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3.40 Prozent auf 183.10 CHF), Rheinmetall (-1.87 Prozent auf 1’070.00 EUR), Siemens (-1.46 Prozent auf 269.80 EUR), Nestlé (-1.11 Prozent auf 77.76 CHF) und Unilever (-0.91 Prozent auf 47.39 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7’674’258 Aktien gehandelt. Mit 553.229 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.51 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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