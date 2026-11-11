Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Der Euro STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsende um 1.00 Prozent auf 6’390.90 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.433 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.138 Prozent stärker bei 6’336.58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’327.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’336.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’398.89 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’551.22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 5’725.70 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 10.78 Prozent auf 132.76 EUR), Infineon (+ 6.26 Prozent auf 52.12 EUR), Eni (+ 2.48 Prozent auf 25.22 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 327.50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.01 Prozent auf 59.92 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 794.10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.21 Prozent auf 6.31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.18 Prozent auf 569.40 EUR), adidas (-0.70 Prozent auf 177.10 EUR) und Bayer (-0.56 Prozent auf 56.76 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 6’242’051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 517.925 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.87 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch