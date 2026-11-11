EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Euro STOXX 50 im Blick
|
11.11.2026 17:58:14
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus
Der Euro STOXX 50 ging im Plus aus dem Mittwochshandel.
Der Euro STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsende um 1.00 Prozent auf 6’390.90 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.433 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.138 Prozent stärker bei 6’336.58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’327.87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’336.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’398.89 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’551.22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 5’725.70 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 10.78 Prozent auf 132.76 EUR), Infineon (+ 6.26 Prozent auf 52.12 EUR), Eni (+ 2.48 Prozent auf 25.22 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 327.50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.01 Prozent auf 59.92 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 794.10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.21 Prozent auf 6.31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.18 Prozent auf 569.40 EUR), adidas (-0.70 Prozent auf 177.10 EUR) und Bayer (-0.56 Prozent auf 56.76 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 6’242’051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 517.925 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.87 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ASML NV am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’409.55
|0.25%
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.