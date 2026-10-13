Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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13.10.2026 09:28:16
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.
Um 09:11 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.07 Prozent auf 6’205.65 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.299 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.166 Prozent tiefer bei 6’190.92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’201.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’205.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’190.92 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’271.02 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 5’568.19 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.07 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2.07 Prozent auf 152.70 EUR), BASF (+ 1.46 Prozent auf 52.02 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.44 Prozent auf 25.34 EUR), Bayer (+ 1.35 Prozent auf 44.42 EUR) und Enel (+ 1.11 Prozent auf 9.02 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4.70 Prozent auf 54.53 EUR), Siemens Energy (-2.41 Prozent auf 143.24 EUR), Rheinmetall (-0.42 Prozent auf 958.20 EUR), Eni (-0.31 Prozent auf 25.42 EUR) und Siemens (-0.22 Prozent auf 275.15 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 565’949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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