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Index-Performance 02.10.2026 17:58:12

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu

Der Euro STOXX 50 stieg am Freitag.

ASML NV
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Am Freitag stieg der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.94 Prozent auf 6’233.29 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5.376 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.277 Prozent höher bei 6’192.58 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’175.45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’183.40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’259.30 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’362.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’360.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’645.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.55 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 8.78 Prozent auf 64.64 EUR), Siemens Energy (+ 2.03 Prozent auf 145.42 EUR), Enel (+ 1.98 Prozent auf 8.81 EUR), Airbus SE (+ 1.97 Prozent auf 189.36 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.96 Prozent auf 508.60 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-1.55 Prozent auf 78.72 EUR), SAP SE (-1.51 Prozent auf 183.92 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.49 Prozent auf 6.29 EUR), Bayer (-1.01 Prozent auf 44.94 EUR) und BMW (-0.91 Prozent auf 54.32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5’616’141 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 615.435 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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