Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0.07 Prozent auf 4’539.56 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.963 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.063 Prozent stärker bei 4’539.45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’536.61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4’536.18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’540.35 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.371 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’232.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’223.48 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3’986.83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 17.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4’561.11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’802.51 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3.15 Prozent auf 47.02 EUR), Flutter Entertainment (+ 1.72 Prozent auf 133.25 GBP), UniCredit (+ 0.94 Prozent auf 25.28 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.59 Prozent auf 46.53 EUR) und Infineon (+ 0.38 Prozent auf 37.29 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.81 Prozent auf 62.21 EUR), Bayer (-0.80 Prozent auf 31.09 EUR), Deutsche Telekom (-0.72 Prozent auf 22.62 EUR), BMW (-0.59 Prozent auf 100.34 EUR) und Ferrari (-0.52 Prozent auf 341.10 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 541’990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 369.563 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch