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21.10.2026 12:26:35
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind
Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.
Um 12:08 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.49 Prozent auf 6’151.44 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.295 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.283 Prozent höher bei 6’138.99 Punkten, nach 6’121.66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’169.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’125.45 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0.621 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’318.20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’285.63 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 5’686.83 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.15 Prozent aufwärts. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2.25 Prozent auf 161.65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.11 Prozent auf 6.01 EUR), Infineon (+ 1.71 Prozent auf 52.93 EUR), Bayer (+ 1.54 Prozent auf 44.15 EUR) und SAP SE (+ 1.41 Prozent auf 204.40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1.04 Prozent auf 26.11 EUR), Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 1’043.60 EUR), BMW (-0.97 Prozent auf 57.08 EUR), Enel (-0.89 Prozent auf 9.14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.48 Prozent auf 41.16 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’341’727 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 576.585 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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