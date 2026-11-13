Optima bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Optima bank hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Optima bank mit einem Umsatz von insgesamt 133.0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 43.69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch