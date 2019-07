Optikerkette Fielmann erhöht Gewinn

HAMBURG (awp international) - Die Optikerkette Fielmann hat im zweiten Quartal mehr verdient. Vor Steuern erhöhte der Hamburger Konzern seinen Gewinn um 5,5 Prozent auf 58 Millionen Euro, wie Fielmann im Vorfeld seiner Hauptversammlung am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das lag in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen, die mit 59,9 Millionen gerechnet hatten. Der Konzernumsatz nahm um rund 6 Prozent auf 384 Millionen Euro zu, was besser war als von Analysten geschätzt. Die Prognose für 2019 bestätigte das Unternehmen.

Auf der Hauptversammlung will Vorstandschef Marc Fielmann die Zukunftsstrategie vorstellen, nach der bis 2025 ein Aussenumsatz von 2,3 Milliarden Euro erreicht werden soll. Dabei will Fielmann in diesem und im kommenden Jahr mehr als 200 Millionen Euro investieren./nas/stk