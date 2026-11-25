OptiFreeze AB hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OptiFreeze AB ein Ergebnis je Aktie von -0.070 SEK vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8.4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 57.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch