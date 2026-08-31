OptiFreeze AB legte Quartalsergebnis vor

OptiFreeze AB hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.300 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1857.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch