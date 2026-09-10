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10.09.2026 06:37:00
Optical Cable stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Optical Cable präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 19.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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