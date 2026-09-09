Optical Cable CorpShs Aktie 1465121 / US6838272085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 15:12:09
Optic Cable Q3 Income Rises From Higher Net Sales, Shares Down
(RTTNews) - Wednesday, Optic Cable Corp. (OCC), a fiber optic-based company, reported significantly higher profit in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year, due to the higher net sales generated.
In pre-market activity on the Nasdaq, the shares were trading 10.00 percent down at $12.33, after closing Tuesday's trading 1.08 percent lower.
Net income for the period rose to $1.86 million or $0.21 per share from $0.30 million or $0.04 per share in the same quarter a year ago.
Income from operations went up to $2.11 million from $0.56 million in the previous year.
Net sales for the period rose to $24.3 million from $19.92 million in the prior year.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Optical Cable CorpShs
|
08.09.26
|Ausblick: Optical Cable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Optical Cable CorpShs
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street wird in Rot erwartet. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.