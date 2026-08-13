OPTEX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OPTEX hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54.73 JPY gegenüber 34.26 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.21 Prozent auf 18.35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch