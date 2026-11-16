OPTEX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OPTEX hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 66.69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OPTEX 57.83 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 19.93 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch