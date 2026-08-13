Optex Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Optex Systems präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch