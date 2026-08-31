Opter Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Opter Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.89 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.640 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.6 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 24.4 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch