OPT Machine Vision Tech A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OPT Machine Vision Tech A hat am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.87 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OPT Machine Vision Tech A 0.720 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 546.7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OPT Machine Vision Tech A 414.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch