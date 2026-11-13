Opsy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Opsy gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.16 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.280 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3.4 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Opsy 1.6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch