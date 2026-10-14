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14.10.2026 06:37:00
OPRO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OPRO hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 50.28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OPRO noch ein Gewinn pro Aktie von 29.52 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OPRO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 789.9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 661.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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