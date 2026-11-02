Oppenheimer B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oppenheimer B liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oppenheimer B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oppenheimer B ein EPS von 1.90 USD je Aktie vermeldet.

Oppenheimer B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 382.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 424.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch