Oppenheimer-Analyst rechnet mit erneutem Bullenmarkt

Nur kurze Zeit nachdem der längste Bullenmarkt der Geschichte ein jähes Ende fand und die Börsen in die Tiefe stürzten, traut Oppenheimer-Analyst Wald dem Markt bereits den nächsten Bullenrun zu.

• Corona-Virus öffnete den Bären die Tür• Optimistischer Analyst glaubt an kurzfristige Ausgangsposition• Nächster Bullenmarkt im Anmarsch

Der längste Bullenmarkt, dessen Geburtsstunde in das Jahr 2009 nach der Finanzkrise zu datieren ist, fand seinen Bezwinger in Form des Schwarzen Schwans 2020: Das Coronavirus. Die weltweite Ausbreitung, die nicht nur zahlreiche Infizierte und Tote, sondern auch lahmgelegte Produktionen und massive Alltagsbeschränkungen mit sich brachte, sorgte an den Finanzmärkten für ungeahnte Turbulenzen. Die wichtigsten Indizes der Welt entfernten sich erschreckend schnell von ihren noch jungen Allzeithochs und der Ölmarkt geriet erst kürzlich massiv unter Druck, sodass der WTI-Preis sogar ins Negative drehte. Die Aktienmärkte zeigten sich in den vergangen Wochen nach den rasanten Kurseinbussen äusserst sensibel - die Unsicherheit um die Auswirkungen der Pandemie blieb und bleibt gross, auch wenn allmählich erste Lockerungen der Corona-Massnahmen zu verzeichnen sind. Ein Analyst des Investmentunternehmens Oppenheimer sieht sich dazu ermutigt, bereits den nächsten Bullenmarkt zu erkennen.

Ist das das Ende des Corona-Schreckens?

Als klar wurde, dass sich die Lungenkrankheit aus China zu einer weltweiten Pandemie entwickelt, flüchteten viele Anleger aus dem Aktienmarkt - die Situation an den Börsen spitzte sich rasant zu und mündete im Corona-Crash-Quartal. So schnell, wie alles begann, könnte es nun auch wieder vorbei sein. Zumindest, wenn man den Worten von Ari Wald glaubt, der Senioranalyst bei Oppenheimer & Co. ist. Gegenüber Yahoo Finance äusserte er sich optimistisch in Bezug auf die nahe Börsenzukunft und kündigte das Erscheinen eines "neuen Bullenmarktes" an. "Wir befinden uns in einer, wie wir glauben, kurzfristigen Ausgangsposition, inmitten von etwas, das - wie ich glaube - ein längerfristiger Bullenmarkt wird", äusserte Wald. Es wurde bereits viel darüber spekuliert, wann die Talsohle erreicht sein würde. "Der Rückgang, den wir von Februar bis März hatten, wo wir über einen Zeitraum von 20 Tagen 35% verloren, das war die Baisse. Jetzt glauben wir, dass wir in einen neuen, einen Bullenmarkt eintreten, der sich, meiner Meinung nach, bis zum Ende des Jahres fortsetzen könnte", zitiert Yahoo Finance den Senioranalysten.

Sektoren mit Potenzial: Worauf Anleger jetzt ein Auge werfen sollten

Um von der durch den Analysten angekündigten Aufwärtsbewegung zu profitieren, sollten Anleger vor allem die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen im Blick behalten. "Im Allgemeinen wird sich mit fortschreitender Bodenbildung die Breite verbessern, und tatsächlich werden einige dieser Aktien anfangen, sich höher zu bewegen." Erste Indizien dafür wären bereits bei einigen wachstumsstarken Werten dieser Sektoren zu erkennen, ergänzt der Oppenheimer-Analyst.

Zu den Technologie-Aktien, von denen etliche den letzten Bullenmarkt ganz klar anführten, fand Wald in Bezug auf den Crash folgende Worte: "Sie waren in der Lage, sowohl auf der Aufwärts- als auch auf der Abwärtsseite zu führen ... Sie haben es geschafft, das durchzuhalten" - und dürften diesem Trend treu bleiben, meint er. Wachstumsstarke Konzerne würden sich in einer wachstumsschwachen Welt durchsetzen: "Diese Trends scheinen für uns noch intakt zu sein."

Und während er dem Technologiesektor weiterhin starkes Wachstum voraussagt, sieht er geringeres Potenzial im Energiesektor. Die Aktien sähen einfach nicht gut aus und der Rückgang dieser halte bereits seit einigen Jahren an und sei nicht nur auf das Jahr 2020 zu konstatieren, auch wenn die Auswirkungen durch COVID-19 Kürzungen von Investitionen und Projektstillstände mit sich gebracht haben. "Während eine gewisse Stabilisierung sowohl willkommen als auch vernünftig wäre, sehen wir im Moment einfach attraktivere Möglichkeiten für Fonds anderswo auf dem Markt", so Wald gegenüber Yahoo Finance.

Redaktion finanzen.ch