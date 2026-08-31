Oppein Home Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oppein Home Group A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oppein Home Group A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.48 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1.16 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Oppein Home Group A 3.30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.79 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch