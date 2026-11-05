Oportun Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oportun Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 246.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch