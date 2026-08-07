Oportun Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oportun Financial präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.140 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.45 Prozent auf 233.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial 234.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch