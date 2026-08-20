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20.08.2026 06:37:00
Oponeopl vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Oponeopl hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3.39 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.76 PLN je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.15 Prozent auf 704.4 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 591.2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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