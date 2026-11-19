Oponeopl hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1.31 PLN. Im letzten Jahr hatte Oponeopl einen Gewinn von 0.620 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 549.6 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 450.0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch