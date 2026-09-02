Ophir Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ophir Metals hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch