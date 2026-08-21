OpGen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OpGen gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 50.0 Millionen USD gegenüber 4.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch