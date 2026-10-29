Operadora de Sites Mexicanos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Operadora de Sites Mexicanos gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 MXN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3.65 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Operadora de Sites Mexicanos 3.48 Milliarden MXN umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.079 MXN gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3.63 Milliarden MXN gesehen.

Redaktion finanzen.ch