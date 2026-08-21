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21.08.2026 06:37:00
Opera präsentierte Quartalsergebnisse
Opera hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0.31 USD gegenüber 0.180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177.5 Millionen USD – ein Plus von 23.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Opera 143.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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