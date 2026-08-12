OpenWork präsentierte Quartalsergebnisse

OpenWork lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18.14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.66 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OpenWork im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch