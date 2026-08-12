|
12.08.2026 06:37:00
OpenWork präsentierte Quartalsergebnisse
OpenWork lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18.14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.66 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OpenWork im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.