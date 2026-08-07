Opendoor Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Opendoor Technologies hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Opendoor Technologies ein EPS von -0.040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 883.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 43.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch