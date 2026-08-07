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07.08.2026 15:47:00
OpenAI: Sam Altman will 2027 ein eigenes Alexa auf den Markt bringen
ChatGPT verpackt in einem smarten Lautsprecher in Donut-Form – das plant OpenAI als neues Produkt für 2027. Das Gerät, das mehr als 300 Dollar kosten soll und an Amazons Alexa erinnert, soll der neue Alltagshelfer im Haushalt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!