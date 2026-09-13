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13.09.2026 09:45:00
OpenAI: Sam Altman verschiebt Börsengang wegen Sicherheitsbedenken
Der mit Spannung erwartete Börsengang des ChatGPT-Entwicklers OpenAI wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Firmenchef Sam Altman begründet dies mit der aktuellen Debatte über die Sicherheit von künstlicher Intelligenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!